VIA BALICCO, CRITICHE AL COMUNE PER LE SPESE LEGALI DOPO LO STOP DEL TAR

Con determinazione di giunta n.1578 dell’11.11.2025 il Comune di Lecco affida per un compenso di € 10.311,00 oltre spese vive ed eventuali sopravvenienze ad un avvocato del Foro di Milano il patrocinio legale per l’impugnazione avanti il Consiglio di Stato dell’ordinanza emessa dal TAR della Lombardia in data 3.11.2025 nella vicenda, ormai tristemente nota, dell’esproprio dell’area verde di pertinenza dei residenti del supercondominio Monte Legnone di via Balicco.

I consiglieri di Appello per Lecco, Lecco Ideale e gruppo Per Lecco constatano con amarezza che la maggioranza che governa attualmente il Comune di Lecco dimostra ben poco rispetto del pronunciamento del TAR che nelle pieghe del provvedimento invitava il Comune ad affrontare il tema delicatissimo della localizzazione dell’Baliccodei bus trovando soluzioni alternative mettendo, in primis, a disposizione aree pubbliche e di proprietà comunale, oltre che ben poco rispetto per l’interesse di tutti i cittadini che hanno diritto che alla città venga proposta la soluzione migliore.





L’amministrazione Gattinoni preferisce, infatti, invece che concentrarsi attentamente sul riesame ordinato dal TAR dell’intera situazione con risorse e competenze, promuovere l’ennesimo giudizio che certamente non difende il bene e l’interesse cittadino ma solo le sue scelte arbitrarie .

Questo accanimento mortifica il vivere civile, soprattutto quando è una amministrazione comunale a infierire nei confronti dei propri cittadini rivendicando esclusivamente di far valere le proprie ragioni.

Se a questo aggiungiamo che il fondo rischi di soccombenza legale verrà aumentato di oltre il 100% e portato alla considerevole cifra di 458.000 €, al netto delle spese già fatte dal comune per l’assistenza legale esterna e di quelle future, come quella relativa all’hub dei bus, affidata con incarichi diretti a avvocati dei vari Fori, risulta lampante la vocazione di contrapposizione, litigiosità e proliferazione dei contenziosi di questa Giunta, dalla quale con spirito civico e etico ci dissociamo in maniera netta e inequivocabile.

APPELLO PER LECCO

LECCO IDEALE

GRUPPO PER LECCO