VIA BALICCO: PIAZZA (REGIONE) SPIEGA LA SUA POSIZIONE SULL’HUB DI LECCO

MILANO/LECCO – “In merito al dibattito avvenuto durante la seduta del consiglio comunale di Lecco, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza interviene per chiarire la propria posizione riguardo alla realizzazione del nuovo hub del Trasporto Pubblico Locale (TPL), dopo che il suo nome “è stato impropriamente citato in aula”.

“La mia posizione è sempre stata estremamente chiara e trasparente” dichiara Piazza. “Ho più volte espresso pubblicamente, anche attraverso la stampa e in occasione di incontri ufficiali con RFI e Regione Lombardia, la mia preferenza per una soluzione che integri Piazza Sassi con l’attuale Piazza della Stazione, evitando così interventi infrastrutturali a nord della ferrovia che comporterebbero problematiche legate a espropri e traffico veicolare e pedonale”.

Il Comune di Lecco ha invece autonomamente scelto di presentare il progetto per l’hub in via Balicco, proposta compatibile con i requisiti previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUNS) e pertanto finanziabile da Regione Lombardia.

“Ho espresso poi con soddisfazione il contributo regionale, che conferma ancora una volta l’attenzione costante di Regione Lombardia nei confronti del nostro territorio. L’approvazione del progetto è avvenuta sulla base della sua conformità tecnica, senza entrare nel merito delle decisioni locali circa la collocazione dell’intervento, una scelta che il Comune non può affibbiare alla Regione” prosegue Piazza.

Rimane tuttavia aperta la questione non banale della disponibilità dell’area individuata, che non appare facilmente risolvibile attraverso una trattativa privata.

“Non è possibile un accordo bonario con i condomini: l’area potrà essere acquisita soltanto tramite esproprio, contro la volontà dei residenti. Ritengo inaccettabile che si proceda a un esproprio forzato, soprattutto se riguarda un’area verde condivisa da un condominio. Questo comporterebbe lungaggini burocratiche, complessità amministrative e un segnale negativo sul piano del buon governo della città” conclude Piazza.

