VIA CRUCIS NELLE VIE DEL CENTRO CITTÀ “PER PORTARE LE CROCI DI TUTTI”

LECCO – All’aperto la Via Crucis organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco Centro che partiva dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria per concludersi alla Basilica di San Nicolò.

Il corteo è partito dal Santuario e ha percorso alcune vie del centro città passando per via Cavour, piazza Garibaldi fino a giungere sul sagrato della Basilica di San Nicolò. Sette le stazioni, organizzate sulla falsariga della processione tenuta a Oggiono dall’arcivescovo Delpini, che hanno ripercorso le sette parole di Gesù in croce.

Le Sette parole di Cristo in croce (Septem verba Domini Jesu Christi) sono l’insieme delle parole che Gesù pronunciò sulla croce raccolte in altrettante frasi presenti nei racconti della Passione dei quattro Vangeli: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34), “In verità Io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23, 43), “Donna, ecco tuo figlio!”. “Ecco tua madre!” (Gv 19, 26-27), “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15, 34), “Ho sete” (Gv 19, 28), “Tutto è compiuto” (Gv 19, 30), “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46),

A presiedere don Davide Milani, il prevosto di Lecco centro, accompagnato da alcune immagini di capolavori di artisti che hanno saputo introdursi nel mistero della morte di Cristo. Così monsignor Davide Milani ha voluto spiegare il significato dell’evento: “In questo cammino vogliamo portare le nostre croci, le nostre sofferenze visibili e invisibili; tutte le croci del mondo specialmente delle persone che in solitudine e nell’anno dono affrontano una”.