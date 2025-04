VIA CRUCIS ZONALE A OGGIONO, DELPINI E I “4 ABISSI” AFFRONTATI DA CRISTO

OGGIONO – La Via Crucis 2025, organizzata dalla Diocesi di Milano sempre a Oggiono per la Zona Pastorale terza, è stata guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini per le vie del centro, trasformandole in un percorso di fede e meditazione. L’evento ha radunato un buon numero di fedeli e ha toccato diverse stazioni simboliche della Passione organizzate dai volontari della Pro Loco, concludendosi nella splendida Piazza Alta.

Nell’omelia che ha concluso la riflessione, monsignor Delpini ha esortato i fedeli a considerare i “quattro abissi” affrontati da Cristo: affanno, tradimento, sofferenza e decesso. Ha evidenziato come, in questi momenti di dolore, si possa rinvenire la speranza di salvezza e ha spronato i partecipanti a essere vettori di speranza, con un richiamo specifico alle zone di conflitto e disagio come l’Ucraina e il Medio Oriente. L’evento si è svolto in un‘atmosfera di profonda spiritualità e ha raccolto varie donazioni per il Fondo Schuster, a supporto delle iniziative della diocesi in tema di povertà abitativa. Un momento di preghiera e riflessione che ha dimostrato il valore di una fede condivisa.