VIA FIUME DA TELE UNICA E GIORNALE A… UNA POSSIBILE CASA FUNERARIA

LECCO – Dal cuore pulsante dell’editoria lecchese a un futuro legato a tutt’altro settore: la storica sede di via Fiume che dagli anni ’90 ospita Tele Unica e, da qualche tempo, anche la redazione cartacea della Provincia di Lecco, sta per essere lasciata dalle aziende editoriali oggi riunite sotto l’insegna di Enova. La “newco” trasferirà le proprie attività nella zona del tribunale, in uno spazio di proprietà di uno dei soci.

La notizia curiosa – ma vincolata al “top secret” dei contratti e trattative – è che l’ampio edificio di proprietà dell’emittente televisiva sarebbe in procinto di essere acquistato da una nota impresa cittadina di onoranze funebri, forse in partnership con uno studio professionale.

Nei pochi mesi successivi alla vendita, l’attuale sede di tv e giornale potrebbe insomma trasformarsi in una moderna “casa funeraria”. Sul prezzo dell’operazione regna il riserbo, ma circolano voci di una cifra compresa tra i 600 e i 700mila euro.

In tempi in cui si parla sempre più di editoria in crisi e di imminenti “funerali” per molte testate storiche, quella di Lecco rischia di apparire per qualcuno una singolare coincidenza…

