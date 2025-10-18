VIA LIBERA ALLA ZTL IN CENTRO A CALOLZIO PER BLOCCARE I CAMION

CALOLZIOCORTE – Negli scorsi giorni il ministero delle Infrastrutture, dopo un lungo iter procedurale, ha autorizzato il Comune di Calolziocorte all’installazione di varchi elettronici funzionali al controllo automatizzato di una Zona a Traffico Limitato sulla ex Sp 639, la direttrice di corso Dante e corso Europa tra la rotatoria Marenzi e quella di via Padri Serviti.

“Questi varchi – spiegano dall’amministrazione – serviranno ad esempio per intercettare i veicoli pesanti che non rispettano il divieto di transito lungo la direttrice che attraversa il centro città. Finalmente, l’annoso problema dei tir che attraversano Calolziocorte, nonostante il divieto, potrà essere risolto. In questo modo si potranno ridurre rumore, inquinamento e pericolo per i pedoni”.

“Per l’entrata in funzionamento del sistema occorrerà attendere, oltre il finanziamento e l’acquisto del dispositivo, la stesura di un’ordinanza che espliciti il perimetro, gli orari e le tipologie di utenti/veicoli cui si applicherà il divieto all’ingresso nella ZTL.

Ovviamente, saranno autorizzati al transito i veicoli pesanti diretti alle attività del centro città e dei comuni collinari“, conclude il Comune.

RedCal