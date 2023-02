LECCO – Il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio si è impegnato per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale sul territorio provinciale.

Per questo motivo ha avviato l’istruttoria per l’installazione di nuovi autovelox e per la revisione di quelli previsti nel 2011, “dopo un aggiornato esame dei tratti di strada in cui sia tecnicamente possibile e opportuna la loro collocazione”.

Il delicato tema riguarda la sicurezza degli automobilisti ed esige “un’attenta analisi delle condizioni e della collocazione e morfologia della strada, nonché del flusso di traffico e del tasso di incidentalità secondo le declinazioni dettagliatamente esplicate nelle circolari ministeriali sull’argomento”. Il procedimento coinvolge le Forze di Polizia, gli Enti locali e i gestori delle strade, tutti interessati al tema della sicurezza stradale, e intercetta competenze tecniche e più generali scelte di governo del territorio sotto il profilo della gestione delle infrastrutture stradali.

Un primo fondamentale passaggio istruttorio sarà costituito dalle dettagliate relazioni richieste alle Forze di Polizia per l’individuazione dei tratti di strada extraurbani secondari e urbani di scorrimento che, “per le loro caratteristiche e in linea con le norme primarie e secondarie in materia, giustifichino il posizionamento di autovelox”. Ulteriore passaggio sarà dato dal coinvolgimento di Anas, della Provincia e dei Comuni che, anche prima dell’espressione del parere tecnico, potranno rappresentare ogni situazione territoriale meritevole di attenzione e approfondimento.

Il Prefetto, che ha richiamato a raccolta sul tema della prevenzione degli incidenti stradali (sempre attuale, nella sua drammatica quotidianità) tutti gli enti e le istituzioni pubbliche a vario titolo coinvolte, confida che “già nel prossimo mese di aprile si potrà adottare il nuovo decreto sulla collocazione degli autovelox sulle strade provinciali interessate”.