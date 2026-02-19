VIA LIBERA DEL MINISTERO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

LECCO – Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia differenziata, avviando formalmente un iter istituzionale concreto che segna un momento storico per la Lombardia e per il nostro territorio.

“Un risultato significativo, frutto del lavoro del Ministro Roberto Calderoli e della collaborazione leale tra Governo e Regioni, che hanno creduto con convinzione nella possibilità di costruire un modello più efficiente e responsabile di organizzazione delle competenze – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia, Mauro Piazza -. L’approvazione degli schemi di intesa preliminare rappresenta un passaggio decisivo. Per la prima volta l’Autonomia entra in una fase istituzionale strutturata e operativa. È un segnale chiaro di serietà e di concretezza”.

“L’obiettivo è rafforzare la capacità dei territori di rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni dei cittadini, famiglie e imprese, migliorando la qualità dei servizi e garantendo una maggiore responsabilizzazione amministrativa – aggiunge Piazza -. Più competenze ai territori significa più efficienza, più trasparenza e una pubblica amministrazione più vicina alle comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché questo percorso si traduca in risultati concreti per l’intera Lombardia e per il nostro territorio”, conclude Piazza.