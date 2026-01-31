VIA PARINI E LIMITROFE, IL COMUNE PROVA A SPIEGARE LA SOSTA “RIORGANIZZATA”

LECCO – L’intervento sugli stalli di sosta in via Parini e nelle zone limitrofe “si inserisce nel piano complessivo della sosta approvato dall’amministrazione comunale, che prevede in centro città la trasformazione progressiva degli stalli bianchi e gialli in stalli blu”. Lo afferma una nota di Palazzo Bovara che la definisce “una scelta coerente con le caratteristiche dell’area centrale, che consente ai Comuni di privilegiare la sosta regolamentata nelle zone di particolare rilevanza urbanistica. Dal punto di vista tecnico, come evidenziato anche in fase di pianificazione, la compresenza di stalli bianchi e blu non favorisce un’effettiva rotazione della sosta”.

“Il rischio concreto è che i posti gratuiti vengano occupati da chi parcheggia al mattino per l’intera giornata, sottraendo a tutti gli altri la possibilità di sosta negli stalli più prossimi al centro, dove gli spazi sono fisiologicamente limitati – spiega l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi -. La scelta degli stalli blu risponde, invece, all’esigenza di garantire maggiore accessibilità ai servizi del centro, favorendo soste brevi, di una o due ore, per cittadini, utenti e visitatori mentre per le soste lunghe (lavoratori o pendolari) sono disponibili altri luoghi in città a condizioni economiche anche più vantaggiose. Le città oggi non possono più permettersi di destinare spazi pubblici così preziosi a un uso esclusivo e prolungato di singole utenze individuali, precludendone l’accesso a chi ha reali necessità in differenti momenti della giornata o della settimana”.

Per quanto riguarda i residenti, il passaggio da stalli gialli a blu è strettamente collegato alla nota riorganizzazione della ZTL e del sistema dei pass, che consente ai residenti autorizzati di utilizzare gli stalli blu della propria zona. Proprio grazie a questa scelta è stato possibile aumentare complessivamente il numero di stalli a disposizione dei residenti, compensando le limitazioni di accesso veicolare al centro storico.

“L’obiettivo dell’amministrazione -conclude la nota – rimane quello di trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti, dei lavoratori e di chi accede quotidianamente al centro, promuovendo una gestione della sosta più equa, funzionale e coerente con una visione di città accessibile e sostenibile”.

