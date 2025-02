VIA SPIROLA, AUTORIMESSA IN FIAMME IMPEGNA MOLTI VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Incendio di un’autorimessa posta ai piedi di una serie di condomini alle 21 di martedì 4 febbraio in via Spirola, a poca distanza dal lungolago. L’intervento per lo spegnimento ha visto intervenire Aps, fuoristrada boschivo, autoscala e carro aria dal Comando provinciale di Lecco oltre ad Aps, autobotte, fuoristrada dal Distaccamento volontario di Valmadrera.

Sul posto anche un funzionario dei Vigili Del Fuoco, la Polizia locale e personale medico a scopo precauzionale. Non si registrano feriti.

RedCro