COLICO – Per consentire l’esecuzione di ispezioni e rilievi topografici in galleria ‘Monte Piazzo’, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa al traffico in direzione sud nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio nella fascia oraria 21 – 5. Un’ulteriore notte di chiusura, sempre nella fascia oraria notturna 21 – 5 è prevista tra lunedì 22 e martedì 23 luglio.

Durante la chiusura della carreggiata la circolazione sarà deviata …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS