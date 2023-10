VALMADRERA – A far data dal 10 ottobre prossimo venturo prenderanno avvio i lavori di messa in sicurezza di un tratto della ex S.P. 583 Lecco-Bellagio, la litoranea che mette in comunicazione la frazione Parè di Valmadrera con il lungolago di Malgrate.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR per un importo pari a 500mila euro incrementato poi da ulteriori somme, pari al 10% di quanto già stanziato in precedenza, e quindi ammontanti ad un totale di 550mila euro e riguarda soprattutto le parti strutturali e funzionali dell’asse stradale i (barriere di protezione laterale, reti di contenimento del versante roccioso a monte, adeguamento calibro asse viario, ecc.), con valutazione delle contestuali opere finalizzate alla messa in sicurezza del versante roccioso, soprastante e sottostante, sino alla costa lacuale, già interessata nel più recente passato di

analoghi interventi di messa in sicurezza.

Sarà quindi chiuso e non transitabile il tratto della ex S.P. 583, dal Pk. 48 + 050 – Fine abitato di Malgrate, sino al Pk. 47 + 250 – Parè ponte fiume Rio Torto, a decorrere da martedì 10 ottobre 2023 fino alla fine dei lavori, prevista da capitolato per il 7 febbraio 2024.