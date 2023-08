BALLABIO – Viabilità nel caos in questa tarda mattinata a causa di lavori sulla via di collegamento veloce tra la Valsassina e il capoluogo. La decisione di Anas di chiudere la corsia sud della SS36 DIR per sfalciare il verde che invadeva la carreggiata è stata presa senza alcun avvertimento. Le conseguenze, ancora una volta, le pagano gli automobilisti bloccati in colonna sulla Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco.

In foto, l’intervento dei movieri per decongestionare il traffico della mattina.