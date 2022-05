LECCO – Con l’intervento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni si riapre il dibattito sul quarto ponte, struttura che Anas e Provincia costruirebbero accanto al già esistente ponte Manzoni. Il primo cittadino lamenta il fatto che l’opera non migliorerà la viabilità cittadina, mentre proprio i lecchesi dovranno fare i conti con i disagi dovuti al cantiere.

“Il progetto di un quarto ponte rappresenta un’opera strategica per il territorio che certamente non vogliamo né interrompere né ostacolare – premette Gattinoni -. Allo stesso tempo è necessario ribadire, come evidenziato dal voto all’unanimità del Consiglio comunale di Lecco dell’8 ottobre 2021, che quest’opera, così com’è progettata oggi, sia un’opera parziale perché non prevede la progettazione di una viabilità in uscita dalla città di Lecco e che, pertanto, non migliori in alcun modo la viabilità di Lecco”.

“Sarà fondamentale risolvere le interferenze reali del cantiere che impatterà sulla città – prosegue il sindaco -: spostamento della piattaforma ecologica, ingresso al Centro Sportivo Al Bione, accesso alla piattaforma dell’elisoccorso, revisione del progetto di riqualificazione della foce del Bione”.

“Nel frattempo – conclude – come Comune di Lecco siamo già all’opera per disegnare, con ANAS e Provincia, il complesso sistema degli svincoli (costo stimato di 4 milioni di euro) per l’imprescindibile raccordo dei diversi livelli viabilistici”.