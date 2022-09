LECCO – Durante il fine settimana a Lecco una serie di manifestazioni sportive il cui svolgimento comporterà delle modifiche alla viabilità ordinaria.

Sabato, nel corso della mattinata, si svolgerà la parata motociclistica per il centenario Moto Guzzi, da Lecco a Mandello del Lario, nell’ambito della manifestazione “Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi 2022”. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, è stato istituito il divieto di transito veicolare dalle 10 alle 11.30, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei motoveicoli,in viale Don Ticozzi (tratto compreso tra la rotatoria con via Toscanini a via Mauri), via Mauri – corso Carlo Alberto, Corso Martiri, piazza Manzoni, viale della Costituzione, lungolario Isonzo, lungoario Battisti, lungolario Cadorna, lungolario IV Novembre e lungolario Piave.

Dalle 22 di giovedì 8 settembre alle 11 di sabato 10, inoltre, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area adibita a parcheggio di via Don Ticozzi, antistante i campi di calcio del Centro Polisportivo Bione.

In programma sabato pomeriggio invece la “Runvirata Sky Race 2022“, che si svolgerà in parte sui sentieri cittadini e in parte sui sentieri montani, con partenza dall’oratorio San Luigi del Caleotto e prosecuzione in via Rivolta, attraversamento via Belfiore, via Giusti, attraversamento via Monsignor Polvara, via Turbada, attraversamento via T. Da Belledo, via Santa Barbara, sentiero Carbonera, loc. Neguggio, Campo de Boi, Magnodeno, Campo de Boi, via Rovinata e arrivo in via Asilo Monumento. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, è stato istituito il divieto di transito veicolare dalle 15.30 alle 19.30 su tutte le strade interessate dalla competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Domenica 11 settembre, infine, a partire dalle 9 prenderà avvio la corsa “Vertical Magnodeno” con partenza da piazza Sant’Andrea (oratorio San Luigi, Maggianico) in direzione monte Magnodeno, con itinerario lungo il sentiero 28 della Corna Marcia.

I provvedimenti viabilistici completi sono disponibili nella sezione “ordinanze” dell’albo pretorio, a questo collegamento.