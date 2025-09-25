VIABILITÀ, OCCHIO DOMANI ALLA PIGIAMA RUN E DOMENICA ALLA ZONA STADIO

LECCO – Domani sera, venerdì 26 settembre, in occasione della manifestazione “Pigiama Run”, è istituito il divieto di transito dalle 19, e limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, in via Brodolini, all’altezza del civico 35 (Palataurus), via Figini (attraversamento pedonale per deviazione di cantiere), via don Ticozzi (attraversamenti pedonali per deviazione di cantiere), via Buozzi (tratto dal peduncolo di collegamento del complesso “Esselunga” al parco “Addio ai Monti”), via Corti (dalla ciclopedonale a lago a via dell’Isola), via Dell’Isola (da via Corti all’ingresso della ciclopedonale al civico 11), attraversamento pedonale del ponte Azzone Visconti, ciclopedonale fino al ponte Kennedy, attraversamento pedonale del ponte Kennedy, ciclopedonale fino a via Raffaello, via Raffaello fino al civico 10. Istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15 alle ore 24 in via Nullo nel parcheggio residenti e nel parcheggio a pagamento Linee Lecco.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Domenica 28 settembre alle 20:30, attenzione alla viabilità per l’incontro calcistico Lecco-Giana Erminio allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 16.30 alle 24.

