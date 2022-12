TACENO – Costa milioni, non è facile ma servirebbe maledettamente, specie in un momento “maledetto” come questo. Poco dopo il pensionamento avvenuto a fine 2012, l’architetto Alberto Nogara – già dirigente per decenni dell’ufficio tecnico della Comunità Montana, “regalò” alla stessa CM il progetto per la realizzazione di un tunnel da Taceno verso la SS 36 a Bellano (vedi foto di copertina).

Nello specifico, si tratterebbe di una galleria tra il paese valsassinese del quale oggi …