LECCO – Questa domenica, 26 marzo, Lecco ospiterà la quarta edizione della Spring Run Lecco con importanti modifiche alla viabilità cittadina, necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva. La competizione, organizzata dalla Parrocchia di Maggianico con il patrocinio del Comune di Lecco, si sviluppa in a tre diverse modalità: Family (camminata di 7 km per le vie di Chiuso e Maggianico), Junior (900 metri per bambine e bambini fino al 2012) e staffetta 3×5 km (dal 2011 in su).

Le modifiche alla viabilità prevedono, per la giornata di domenica, l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 19, eccetto i veicoli autorizzati e muniti di contrassegno “Organizzazione evento” in via Zelioli, nel tratto da via Olivieri all’area di parcheggio adiacente la scuola primaria E. Toti e l’area di sosta del civico 14, il divieto di transito veicolare dalle 11 alle 18 su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva, limitatamente al tempo necessario al transito dei corridori e il parziale restringimento in corso Bergamo nel tratto da via Martelli a via Goffredi, nella corsia di marcia in direzione Lecco centro.