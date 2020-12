LECCO – Tamponamento tra due auto attorno alle 12.30 in via Tonio da Belledo, a Lecco, non distante dall’ospedale Manzoni. Sul posto un’ambulanza, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale cittadina.

Lievi le conseguenze per i due automobilisti coinvolti, una donna di 47 anni ed un uomo di 61, tuttavia sull’asfalto si sono riversate importanti quantità di sostanze oleose e ciò ha reso necessaria la chiusura della strada nella corsia che da via Valsugana porta al nosocomio. Il tratto riaprirà non appena gli operatori avranno rimesso in sicurezza la strada.