BRIOSCO – Per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione e sostituzione delle barriere laterali, Anas ha programmato la chiusura della statale 36 ” Del Lago di Como e dello Spluga” da questa sera alle 22 e fino alle 5 di domani mattina nel tratto compreso tra il km 24,300 e il km 28,400, esclusivamente in direzione di Lecco, fra i Comuni di Giussano e Briosco, provincia di Monza Brianza.

Durante la chiusura il traffico verrà deviato lungo le strade provinciali 9 e 102, con uscita obbligatoria allo svincolo di Giussano al km 24,000 e rientro sulla statale allo svincolo di Arosio al km 28,400.

Inoltre, per il proseguimento dei lavori, dalle 5 del 24 giugno alle 16 del 12 agosto verrà istituito il restringimento di carreggiata in direzione Lecco tra il km 25,000 e il km 27,500 tra i Comuni di Giussano e Briosco, pur mantenendo fruibili le attuali due corsie.

Durante l’ esecuzione dei lavori, nell’ambito delle aree di cantiere il limite di velocità massima sarà di 50 km/h e vigerà il divieto di sorpasso.

