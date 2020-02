CHIAVENNA (SO) – Mentre in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 si cercano di risolvere le criticità legate alla viabilità in provincia di Sondrio – concentrandosi prevalentemente sulla strada statale 38 – il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta, sposta l’attenzione sulla statale 36 e sul Passo dello Spluga.

Molte le incognite, ma “riaprire un collegamento verso nord, 12 mesi l’anno senza limiti, cambierebbe la vita per i cittadini e per le imprese, per l’economia, per il lago di Como, per gli impianti di risalita, per il turismo” sostiene l’ex presidente della Provincia di Sondrio.