OGGIONO – Resterà chiusa dalle 21 di questa sera, mercoledì 1 giugno, fino alle 6 di giovedì 2 giugno la strada provinciale 51 “della Santa”, tra la rotatoria di via Lazzaretto e la rotatoria all’incrocio tra via John Fitzgerald Kennedy e la Sp49. Tutto ciò per permettere gli interventi di asfaltatura della strada.

Il traffico veicolare sarà deviato su vie secondarie, secondo la segnaletica provvisoria appositamente posizionata da chi di competenza.