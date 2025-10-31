VIAGGIO DELLA MEMORIA: I COMUNI DELLA BRIANZA IN VISITA A TRIESTE

ANNONE BRIANZA – Anche quest’anno si è svolto il Viaggio della Memoria, un’esperienza intensa e profondamente significativa che ha unito i comuni di Annone di Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Molteno, Rogeno e Suello in un percorso condiviso di riflessione e consapevolezza. La meta di questa edizione è stata Trieste, città simbolo di storia, sofferenza e rinascita, che conserva ancora oggi luoghi capaci di parlare con forza al nostro presente. I partecipanti hanno visitato la Risiera di San Sabba, unico lager nazista in Italia, le Foibe di Basovizza e il Castello di Miramare, tappe che hanno offerto momenti di profonda emozione e silenzio, ma anche di crescita personale e collettiva.

Attraverso questi luoghi della memoria, il gruppo ha potuto riflettere sulle tragedie della guerra, sulle sofferenze del dopoguerra e sul valore della libertà, riscoprendo il significato autentico di pace, giustizia e solidarietà.

Con questa iniziativa, i comuni che fanno parte del Patto d’Intesa Culturale hanno voluto riaffermare l’importanza della memoria come strumento di crescita civile e culturale, convinti che solo ricordando si possa costruire un futuro consapevole e libero da ogni forma di odio e discriminazione.

A rappresentare il Comune di Annone di Brianza è stata la consigliera Federica Bartesaghi, che ha accompagnato i cittadini nel corso dell’intero viaggio, condividendo con loro ogni momento di questo importante percorso di memoria e comunità.

Un’esperienza che resterà impressa nella mente e nel cuore dei partecipanti, come testimonianza viva del valore della memoria e della forza del ricordo collettivo.

RedAnn