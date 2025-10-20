VIALE COSTITUZIONE, AFFIDATA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LECCO – Affidati all’impresa 3V Srl di Cisano Bergamasco i lavori di realizzazione della nuova rotatoria che troverà spazio all’altezza dell’intersezione tra via Costituzione e via Leonardo Da Vinci e di riqualificazione di viale Costituzione, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali previsti dalla fase 3 del Piano generale del traffico urbano di Lecco.

L’obiettivo della nuova rotatoria e degli altri interventi in programma è quello di introdurre un efficace elemento di moderazione della velocità lungo l’asse viario principale, oltre che di rifunzionalizzare un nodo strategico della viabilità cittadina, migliorando sicurezza stradale e mobilità dolce, e ottimizzando i flussi di traffico.

Lungo la carreggiata nord, quella diretta verso il centro cittadino, una delle due corsie di marcia sarà riservata agli autobus, verrà realizzata una nuova area di fermata loro dedicata e una nuova pista ciclabile bidirezionale, che sarà affiancata da un nuovo ampio marciapiede pedonale. La carreggiata sud, in direzione lago, presenterà una sola corsia di marcia e vedrà un leggero spostamento (anticipo) della fermata del trasporto pubblico “Lecco – Viale della Costituzione”. Prevista inoltre la creazione di un nuovo spartitraffico a dividere le due carreggiate. Per finire, il progetto esecutivo approvato lo scorso mese di settembre per un quadro economico di circa 800 mila euro, prevede anche una serie di interventi di miglioramento della fruizione del parcheggi di via Nullo.

La direzione dei lavori è affidata alla società Piacentini Ingegneri Srl di Bologna, a cui era già stata affidata la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. La durata dei lavori sarà di circa 4 mesi.