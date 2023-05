LECCO – Ben 1.600 foto in timelapse in un’unica ‘galleria’ in omaggio alle bellezze del territorio che spazia dal Lecchese fino alla Valmalenco, passando per la Valtellina.

Tutto questo in un video della durata di poco più di quattro minuti postato su Youtube da Rino Santo, realizzato grazie a una lunga serie di scatti prodotti personalmente nell’ultimo anno nell’area geografica citata, immortalata a 360 gradi in tutto il suo splendore in diverse condizioni di luce e di meteo.

Un video imperdibile che proponiamo ai nostri lettori: