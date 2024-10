VIDEOCLIP E SPARI. CHIESTI SEI MESI PER IL RAPPER BABY GANG

LECCO – Chiesta la condanna di Zaccaria Mouhib, il rapper noto come Baby Gang, accusato di minaccia a pubblico ufficiale, di aver fatto esplodere colpi da un’arma giocattolo e di aver violato la quiete pubblica del rione Santo Stefano di Lecco nell’estate 2021.

Baby Gang stava girando il videoclip di Lecco City in piazza Cappuccini insieme ad alcuni amici e in quei giorni stava uscendo il suo nuovo album “Delinquente”. Gli episodi che vengono contestati dalla Procura di Lecco, a processo condotti dal Pm Mattia Mascaro, risalgono al 25 luglio 2021 e nella notte tra il 26 e il 27 agosto dello stesso anno.

Oggi, davanti al giudice Gian Luca Piantadosi, il Pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a 6 mesi e 15 giorni per Zaccaria Mouhib, e 20 giorni per Omar Bayounda, in arte Escomar. Il giudice ha aggiornato l’udienza a fine novembre.

A. Pa.