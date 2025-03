“VIDEOSTORIE DI SPORT” CON SANVITO: DUE INCONTRI A LECCO E COLLE BRIANZA

LECCO – L’associazione Let’sPOLIt e il progetto SIMUL, con i patrocini della Città di Lecco e del Comune di Colle Brianza, presentano “Videostorie di sport raccontate dal giornalista Nando Sanvito”, un evento che celebra il valore educativo dello sport attraverso alcuni videoracconti.

L’iniziativa si articolerà in due incontri aperti alla cittadinanza e rivolti a tutti coloro che desiderano lasciarsi ispirare da storie di sfide, resilienza e passione sportiva venendo guidati attraverso racconti in cui la competizione è in grado di mettere a nudo l’essere umano: “Quando il limite si fa risorsa” in programma lunedì 17 marzo alle 18 presso l’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco, Politecnico di Milano. E “Una sfida amica”, giovedì 10 aprile alle 21 presso l’Oratorio di Nava, Colle Brianza. A seguire premiazione delle eccellenze sportive di Colle Brianza.

Nando Sanvito, noto giornalista di Mediaset ma non solo, da oltre venti anni affianca all’attività professionale quella educativa, divulgando in scuole, polisportive, aziende, centri culturali, oratori e carceri la lingua comune dello sport come paradigma del vivere. Con il tempo si è sempre più distinto per la capacità di raccontare lo sport non solo come competizione, ma come veicolo di valori autentici e universali quali la determinazione e l’amicizia.

Attraverso immagini e narrazioni, l’evento sarà un’occasione per immergersi in storie di atleti, momenti memorabili della storia dello sport e aneddoti sfuggiti ai più, e per riflettere su come le sfide possano trasformarsi in opportunità di crescita personale e collettiva. In entrambi gli appuntamenti, l’ingresso sarà libero e fino a esaurimento posti. L’evento è organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e il Comune di Colle Brianza.