LECCO – Nella prossima settimana verranno portati a conclusione i lavori che hanno interessato le vie Parini e Cavour, oggetto di importanti opere di rifacimento dei sottoservizi a rete con particolare riguardo a:

– rifacimento condotte di distribuzione del gas metano a cura della società Le Reti Gas S.p.a. di Como,

– rifacimento condotte di distribuzione acqua potabile, e sdoppiamento delle reti di fognatura acque nere e tombinatura comunale a cura della società Lario Reti Holding S.p.a., di Lecco.

Ora dopo adeguato periodo di assestamento degli scavi partiranno i lavori di asfaltatura definitiva delle pavimentazioni stradali oggetto di manomissione.

In particolare l’amministrazione comunale procederà, nella settimana dal 31 luglio prossimo e sino al giorno 7 agosto, alle opere di cui sopra a cura dell’impresa 2M S.r.l.s. di Calusco d’Adda (BG) a ciò incaricata. I lavori consentiranno di rifare completamente il piano viabile lungo tutta la via Parini e, lungo la via Cavour, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Parini ed il Centro Culturale Fatebenefratelli, tramite la stesa di idoneo tappetino d’usura bitumato debitamente rullato. Per consentire le lavorazioni in sicurezza è stata emanata da parte del Comando di Polizia Locale apposita ordinanza di chiusura totale della circolazione a partire dalle ore 8:00 del giorno 31.07.2023, sino alle 18:00 del giorno 7.08.2023 e comunque sino al termine dei lavori. Il tutto si rende necessario stante le calibratura ridotte delle arterie stradali oggetto di intervento che non consentono di poter operare diversamente.

Al termine dei lavori si potrà così dire conclusa “un’altra importante opera di riqualificazione del centro storico cittadino che ha consentito di riqualificare a nuovo importanti sottoservizi a rete a servizio degli utenti”.