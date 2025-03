VIGILANZA ITTICO VENATORIA, A LECCO OLTRE 25MILA EURO PER IL 2025

LECCO – “La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, ha stanziato per il triennio 2025-2027 un contributo complessivo di 900.000 euro, 300.000 euro annui, a favore delle Province ad esclusione della Provincia di Sondrio, per lo svolgimento delle attività della vigilanza ittico venatoria.

L’importo annuale è così ripartito: 190.000 euro per l’attività di recupero fauna selvatica deceduta a seguito di incidenti stradali, con trasporto presso i centri lavorazione selvaggina per i capi giudicati commestibili dalle autorità veterinarie o, in caso contrario, presso l’Istituto Zooprofilattico o presso punti di stoccaggio carcasse destinate allo smaltimento e attività di recupero fauna selvatica rinvenuta morta, con trasporto presso l’Istituto Zooprofilattico o presso punti di stoccaggio delle carcasse destinate allo smaltimento; 110.000 euro per l’attività di recupero fauna selvatica ferita o in difficoltà, con trasporto ai CRAS.

L’importo totale assegnato alla Provincia di Lecco per l’anno 2025 è di 25.512,03 euro: 12.614,87 euro per i recuperi di carcasse effettuati nell’anno precedente e 12.897,16 euro per il trasporto degli animali ai CRAS nell’anno precedente. I riparti per gli anni 2026 e 2027 avverranno sulla base dei recuperi effettuati e rendicontati negli anni precedenti.

“Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nella gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro territorio, in particolare per quanto riguarda la tutela delle risorse ittiche e faunistico-venatorie, garantendo una maggiore efficacia nelle azioni di controllo e protezione dell’ambiente e della biodiversità. Ringrazio l’assessore Beduschi per l’impegno dimostrato con questa fondamentale misura che contribuirà a rafforzare le attività di vigilanza ittico-venatoria per una maggiore tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. L’impegno di Regione Lombardia continua nella direzione di una maggiore attenzione alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza del nostro patrimonio naturale” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.