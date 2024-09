VIGILE FERITO A LECCO DA GIOVANI: PROGNOSI DI 6 GIORNI, SOLIDALE LA UIL

LECCO – “La scorsa notte, durante i mercatini di Lecco, si è verificata una serie di gravi episodi di violenza e criminalità. Un gruppo di giovani è stato coinvolto in un’aggressione ai danni di alcuni esercenti locali, seguita da furti e rapine in alcune attività commerciali”. Lo denuncia la UIL FPL in una nota nella quale segnala come “Gli agenti di polizia locale che intercettano i responsabili sono oggetto a loro volta di aggressione e uno di loro viene ferito con una prognosi di 6 giorni”.

L’organizzazione sindacale, “nell’esprimere tutta la solidarietà e gli auguri di pronta guarigione al collega aggredito questa notte nello svolgimento del servizio ricorda le parole della Segretaria Generale UILFPL Rita Longobardi che a Riccione ha concluso la 43ma giornata della Polizia Locale. “Come UIL FPL – evidenzia il segretario generale del Lario Massimo Coppia – ci poniamo seri interrogativi sulle condizioni di lavoro dei nostri agenti, in particolare nelle ore notturne e in situazioni di tale pericolo. Se le persone offese non denunciano per paura di ritorsioni, come possiamo garantire giustizia e sicurezza? Le nostre forze di polizia, già sotto pressione, come possono continuare a svolgere il loro lavoro efficacemente se esposte a questi rischi senza il supporto adeguato?”.

L’episodio solleva ulteriori preoccupazioni, non solo per la sicurezza degli agenti, ma anche per la gestione della sicurezza pubblica nelle ore serali e notturne, in particolare durante eventi che attraggono grandi folle.

“L’ordinamento della Polizia Locale – continua Coppia – risalente ormai al 1986, richiede una profonda revisione. Il quadro normativo attuale non riconosce pienamente i ruoli sempre più complessi, le crescenti responsabilità e i compiti degli agenti di Polizia Locale, che oggi si trovano ad affrontare situazioni di pericolo simili a quelle delle forze di polizia statali, ma senza un’adeguata valorizzazione professionale ed economica. È fondamentale e urgente procedere verso un’equiparazione giuridica, previdenziale, assicurativa, infortunistica e fiscale tra la Polizia Locale e le forze di polizia ad ordinamento statale. Gli agenti di Polizia Locale operano in contesti sempre più rischiosi, eppure mancano ancora le necessarie tutele a livello legislativo e normativo. A questo si aggiunge la necessità di maggiori risorse per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali e di un piano di assunzioni straordinario per rafforzare gli organici delle Polizie Locali, già sotto pressione a causa della carenza di personale”.

Su questi punti la UIL FPL “continuerà a concentrarsi nella sua battaglia per ampliare i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori delle Polizie Locali in Italia. Una riforma profonda e un adeguato riconoscimento delle funzioni svolte, potrà garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per gli agenti che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per proteggere le nostre città”.

