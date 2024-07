LECCO – Questa mattina di domenica, Vigili del Fuoco di Lecco al lavoro già alle sette, per la caduta al suolo di una pianta in via Cernaia (a poca distanza da viale Tonale) – probabile conseguenza del maltempo che continua a colpire il territorio cittadino e non solo.

Il comando Vf del Bione ha inviato sul posto un’autopompa per rimuovere la parte di albero che era finita sulla strada (nelle immagini le operazioni effettuate dai pompieri).

RedCro