VALMADRERA – Dopo 38 anni di servizio come Vigile del fuoco volontario a Valmadrera Antonio Colombo va in “pensione”. Durante gli anni nei Vigili del fuoco Antonio ha partecipato a diversi interventi rilevanti: a Crezzo per un aereo precipitato, l’alluvione in Valsassina, il grosso incendio alla ditta Spreafico di Dolzago e il crollo del ponte di Annone Brianza.

