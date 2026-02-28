VIGILI DEL FUOCO, CON SANTA BARBARA BILANCIO DEL LAVORO NEL 2025

LECCO – La prima Giornata dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, celebrata oggi in tutta Italia, ha trovato a Lecco un momento particolarmente partecipato e denso di significato. Al Polo territoriale del Politecnico di Milano si è svolta una cerimonia che ha intrecciato memoria, riconoscimenti e prospettive future, mettendo al centro il ruolo dei Vigili del Fuoco come presidio quotidiano di sicurezza per la comunità.

La ricorrenza, istituita lo scorso anno e celebrata per la prima volta il 27 febbraio, richiama l’87° anniversario del Regio Decreto del 1939 che sancì la nascita del Corpo Nazionale. Nel messaggio del Capo del Corpo, l’ingegner Eros Mannino, è stato sottolineato il valore di una “identità condivisa” e di un radicamento territoriale che rafforza la dimensione nazionale del servizio.

Dopo l’alzabandiera, la cerimonia è proseguita in aula magna, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti dei Comuni, della Camera di Commercio e del sistema di emergenza coordinato dalla Prefettura.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha rimarcato il legame tra il Corpo e la comunità, definendo il sistema di soccorso “un grandissimo gioco di squadra”. Ha ricordato come il territorio lecchese, “piccolo ma complesso, tra acqua, montagna e una viabilità delicata”, richieda competenze elevate e una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine, soccorritori e volontari.

Il primo cittadino ha poi posto l’accento sul lavoro meno visibile ma decisivo dei Vigili del Fuoco: “Dietro la quotidianità che viviamo in sicurezza c’è un enorme lavoro di prevenzione, spesso silenzioso ma fondamentale. Il sistema di emergenza deve sempre essere affiancato da un forte sistema di prevenzione: è questa la chiave per una comunità sicura e consapevole”.

Il prefetto Paolo Ponta ha richiamato l’importanza dell’organizzazione e dell’efficienza in vista dei grandi appuntamenti, citando anche il recente contesto olimpico. Ha sottolineato l’ampiezza delle competenze del Corpo, la professionalità dei distaccamenti volontari e il valore della cultura della prevenzione.

Dal Politecnico, il prorettore Marco Tarabini ha parlato di “un grande percorso di collaborazione” tra ricerca, tecnica e istituzioni, terreno strategico per la mitigazione del rischio e la gestione delle emergenze.

Centrale l’intervento dell’ingegner Angelo Farina, nuovo comandante provinciale dal 31 gennaio. Ha offerto una lettura operativa dell’attività svolta nel 2025: 200 unità operative e 4.860 interventi, di cui circa 900 per incendi. Ha ricordato gli episodi più significativi dell’anno, dalla caduta del masso sulla SS36 ai roghi della Bernaga e della cascina di Cremella.

Farina ha dedicato spazio anche alla formazione, alla prevenzione e alle attività nelle scuole, “uno sforzo che non si vede nelle cronache ma che costruisce un territorio più sicuro”. Visibilmente emozionato, ha definito la giornata “un’occasione per onorare il lavoro delle persone che rappresento e per aprire un dialogo con le istituzioni”, auspicando nuove sinergie con il Politecnico.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle benemerenze per il collocamento a riposo ad Anna Rosa Bonaccia, Luca Riva e Ferruccio Amonini, e delle croci di anzianità a Paolo Coppa, Marco Lanzini e Graziano Cogliati.

La celebrazione ha restituito l’immagine di un Corpo che evolve insieme ai bisogni del territorio, mantenendo intatta la propria missione: essere “lì dove serve”, con professionalità, prevenzione e spirito di squadra. Un messaggio condiviso da tutte le istituzioni presenti e ribadito con forza dal sindaco Gattinoni, che ha voluto ringraziare “le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza alla nostra comunità”.