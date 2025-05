LECCO – Pomeriggio “laborioso” per i Vigili del Fuoco di Lecco, intervenuti su due principi di incendio: uno in via Amendola, l’altro in via Calloni – a Rancio (nell’immagine a destra).

Quattro complessivamente le squadre dei pompieri impegnate, “il tempestivo intervento ha permesso di limitare I danni”. Le due operazioni di spegnimento sono terminate poco fa (alle 18:30 circa).

RedCro