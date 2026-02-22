INTERVENTO DI SOCCORSO AL CORNO RAT PER ESCURSIONISTA INFORTUNATA

CIVATE – Attorno a mezzogiorno due squadre SAF del Comando di Lecco dei Vigili del Fuoco, insieme a una squadra del Distaccamento Volontario di Valmadrera e a operatori del Soccorso Alpino, sono intervenute sul sentiero del Corno Rat per soccorrere una 42enne rimasta ferita durante un’escursione.

L’operazione di recupero si è conclusa con l’arrivo dell’elicottero Drago, che ha provveduto a imbarellare l’infortunata e a trasportarla a valle, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Da qui la donna è stata portata (in codice verde) all’ospedale di Erba.

RedCro