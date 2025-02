VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA: A LIVIGNO FORMAZIONE SPECIALISTICA IMSICATCHER

LIVIGNO (SO) – Dal 10 al 14 febbraio, si è svolta a Livigno la formazione specialistica per gli operatori IMSI CATCHER dei Vigili del Fuoco della Lombardia a cui hanno partecipato anche i Vigili del fuoco di Lecco. L’attività, finalizzata a far apprendere le tecniche di autosoccorso in caso di valanga e l’utilizzo delle strumentazioni per l’individuazione dei telefoni cellulari dei dispersi sotto il manto nevoso, ha coinvolto 47 operatori altamente specializzati.

L’attività formativa è stata organizzata dal nucleo “Neve e Ghiaccio”, con il supporto dei formatori IMSI CATCHER. Gli operatori, tra cui membri della squadra “ground” e piloti di S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), hanno acquisito competenze avanzate nell’utilizzo delle attrezzature per la localizzazione dei cellulari in caso di valanga. Particolare attenzione è stata data all’impiego della tecnologia IMSI CATCHER, un sistema che permette di triangolare la posizione di un cellulare anche privo di copertura telefonica, strumentazione ormai di uso comune nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Nel corso della formazione, gli aerosoccorritori del Reparto Volo Lombardia, a bordo dell’elicottero AW 139 “Drago 166” equipaggiato con la stessa tecnologia, hanno messo in pratica le tecniche di localizzazione durante le esercitazioni. Nel 2024, grazie all’uso di questa strumentazione, sono state individuate ben 56 persone in Lombardia.

L’attività formativa rientra nel programma di preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intervento nelle situazioni di emergenza in montagna, anche sotto condizioni difficili come il manto nevoso. Il lavoro di squadra tra le varie specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha consentito di ottenere risultati eccellenti in termini di addestramento e professionalità.