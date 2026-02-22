VIGILI DEL FUOCO, SOPRALLUOGO SUL LUNGOLAGO: SOSPETTO INQUINAMENTO

LECCO – Intervento del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) dei Vigili del Fuoco intorno alle 12 di oggi sul lungolago di Lecco, in prossimità dell’imbarcadero. La squadra è stata inviata dal comando dopo una segnalazione della Guardia Costiera, che aveva rilevato una possibile situazione di inquinamento nelle acque.

Gli specialisti hanno effettuato campionamenti e verifiche con strumentazioni dedicate e cartine reagenti per accertare la presenza di eventuali sostanze chimiche. Al termine dei controlli non sono state riscontrate tracce di agenti inquinanti: la torbidità osservata sarebbe riconducibile a una sospensione di origine organica.

L’intervento si è concluso dopo circa un’ora.

RedCro