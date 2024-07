VILLA LOCATELLI: RECINZIONE RIMOSSA, MARCIAPIEDE PERCORRIBILE IN VIA VOLTA

LECCO – Nella mattinata di oggi è stata rimossa la recinzione sul retro di Villa Locatelli a Lecco, pertanto il marciapiede di via Volta è di nuovo percorribile dai pedoni. Gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo alla sede istituzionale della Provincia di Lecco stanno proseguendo secondo il cronoprogramma e verranno ultimati entro la fine di luglio.

I lavori in corso, per circa 690mila euro, hanno riguardato interventi in copertura, rifacimento gronde, restauro facciate e modanature, rifacimento parapetti, sostituzione serramenti, sistemazione delle aree esterne e relative pertinenze, verifica dell’impiantistica.

“Finalmente possiamo restituire ai pedoni il marciapiede di via Volta – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Il progetto complessivo di manutenzione straordinaria e restauro conservativo ha interessato un immobile vincolato dal punto di vista monumentale; pertanto, qualsiasi intervento edilizio è stato progettato e condiviso con la competente Soprintendenza di Milano. I problemi di sicurezza, per cui si è resa necessaria la posa del ponteggio e della recinzione in via Volta a tutela della pubblica incolumità, sono sorti sei anni fa, periodo storico difficile per le Province a causa delle restrizioni della legge Delrio, che prevedeva ingenti tagli di risorse umane, strumentali ed economiche”.

“A suo tempo si è cercato di investire le centellinate risorse a disposizione della Provincia a favore della sicurezza di strade e scuole superiori, ritenute primarie rispetto alla sede di rappresentanza. Ringrazio l’Amministrazione Usuelli per aver trovato le risorse necessarie, che hanno poi consentito di dare il via ai lavori nel 2023”, conclude Hofmann.