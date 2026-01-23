VILLE E MUSEI DEL LAGO DI COMO PROTAGONISTI DELL’OLIMPIADE CULTURALE

LECCO / COMO – Il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como entra ufficialmente a far parte del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare e diffuso promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali attraverso la cultura, il patrimonio e la creatività.

La partecipazione del coordinamento è il risultato di una proficua collaborazione avviata con la Fondazione Milano Cortina 2026, resa possibile grazie al ruolo di Camera di Commercio di Como-Lecco, che – oltre a sostenere il percorso di crescita della rete – ha favorito il dialogo e la messa in relazione tra le istituzioni culturali del territorio e la Fondazione …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS