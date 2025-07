VIOLENZA DOMESTICA, LA QUESTURA RINNOVA IL “PROTOCOLLO ZEUS”

LECCO – La Polizia di Stato rivolge una particolare attenzione agli episodi di violenza sulle donne e violenza domestica commessi sul territorio ed è proprio per questo motivo che, anche quest’anno, la Questura di Lecco ha rinnovato il “Protocollo Zeus” con il CIPM – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, nella persona del presidente Paolo Giulini, e “La Tartaruga” – Centro di psicotraumatologia e terapia EMDR di Lecco, in via Tito Speri 9.

Si tratta di un’intesa in materia di atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo, che ha preso il nome di protocollo “Zeus” per evocare il primo caso di maltrattamento nella mitologia greca e che permette alla Divisione Anticrimine della Questura, al momento dell’esecuzione del provvedimento di ammonimento del Questore, di informare l’autore delle condotte della presenza sul territorio di centri specializzati che si occupano di offrire un percorso trattamentale – gratuito – orientato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore sociale e penale delle condotte tenute, nell’ottica di implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali.

In altri termini, il trattamento è volto al miglioramento della gestione delle emozioni, nella convinzione che intervenire all’inizio della spirale della violenza sia determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa “fermarsi prima”.

Al centro possono rivolgersi anche le vittime delle condotte violente, al fine di ricevere un sostegno psicologico finalizzato a neutralizzare gli effetti negativi delle azioni subite.

Questa procedura operativa si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere, messa in atto su tutto il territorio nazionale dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di collaborazione tra le Questure, i Comuni ed i Centri Specialistici ai quali vengono indirizzati i soggetti ammoniti.