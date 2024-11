VIOLENZA, MALTRATTAMENTI E SPACCIO: 40ENNE CONDANNATO A QUATTRO ANNI

LECCO – Condannato a 4 anni e al risarcimento della vittima: è la pena inflitta dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni nei confronti di un 40enne marocchino, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna 35enne, italiana residente nell’oggionese e di spaccio. Il quarantenne con precedenti per droga, è stato denunciato dalla ex per alcuni episodi avvenuti tra gennaio e novembre 2023, oltre a non aver ottemperato al divieto di avvicinamento all’abitazione delle donna. Così la 35enne ha sporto denuncia.

Durante le indagini i carabinieri hanno anche scoperto che il 40enne spacciava tra Lecco e la Brianza. Oggi, davanti al Gup Nora Lisa Passoni sono stati ricostruiti i fatti, il difensore del 40enne, l’avvocato Giorgio Pagnoncelli, ha chiesto il rito abbreviato e il giudice ha inflitto 4 anni di reclusione oltre al risarcimento della vittima per una somma di settemila euro.

A. Pa.