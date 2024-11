VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTI ALL’EX COMPAGNA, 50ENNE A PROCESSO

LECCO – Un 50enne originario della provincia di Reggio Calabria e residente da almeno trent’anni a Lecco è a processo per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, una 40enne nata nell’Est Europa. I fatti risalgono al 29 e 31 agosto 2022, quando, dopo 14 anni di convivenza e con una figlia minorenne, l’uomo avrebbe abusato della ex e, alla denuncia presentata in Questura dall’allora compagna, l’ha maltrattata. Inoltre il 50enne avrebbe minacciato le forze dell’ordine quando gli hanno notificato la querela della donna.

Oggi, davanti al collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Gianluca Piantadosi e Angelo Parisi, è sentita la 40enne romena – assistita dall’avvocatessa Sonia Bova – che ha raccontato la violenza subita e i maltrattamenti, due testi dell’accusa, vicine di casa che hanno confermato quanto accaduto e un agente di polizia che ha effettuato le indagini.

Nella prossima udienza saranno sentiti altri testi e l’imputato.

A. Pa.