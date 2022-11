LECCO – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i coordinamenti donne di Cgil, Cisl e Uil Lecco organizzano per il 25 novembre una manifestazione itinerante per le vie della città denominata ‘Una città per le donne è una città per tutti’.

Sarà una manifestazione itinerante in orario tardo pomeridiano da effettuare a piedi o in bicicletta.

La partenza è fissata al piazzale dei Cappuccini mentre l’arrivo sarà in piazza XX Settembre. Sono previsti gli interventi di Cgil, Cisl e Uil. Per Lecco può rappresentare anche l’inizio del percorso per “riprendersi” alcuni spazi della città, che in alcune fasce orarie non sono fruibili dalle donne per i fin troppo intuibili problemi legati alla sicurezza di cui anche la cronaca troppo spesso si occupa.