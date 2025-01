VIOLENZE SUI TRENI, GIOVANI NEI GUAI: UNA PATTEGGIA, L’ALTRO A PROCESSO

Lecco – Un episodio di violenza sui treni alla settimana, con interruzione di pubblico servizio o liti con capotreno. È quanto si registra sulle linee del Lecchese negli ultimi mesi. A Lecco, Abbadia Lariana, Calolziocorte, per citarne alcuni.

Oggi in tribunale sono finiti a processo due giovani, O.B. e L. S., che il 5 gennaio 2023 avevano interrotto la linea in Brianza, avuto una violenta lite con il capotreno e minacciato uno dei carabinieri – intervenuti per sedare la lite.