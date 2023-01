LECCO – Dalla notte del 23 gennaio si sono verificati disservizi legati all’accesso alla posta elettronica di Virgilio.it e Libero.it, gestite dal service provider ItaliaOnLine. E anche oggi pare che gli utenti possessori di una casella email presso i due siti in questione, stiano riscontrando enormi difficoltà nell’accedere al servizio.

Agli chi prova ad accedere alla propria casella di posta elettronica appare un messaggio di scuse per il disservizio. “A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica”, recita la nota dell’azienda. “È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all’interno del nostro data center“. ItaliaOnLine rassicura quindi che “si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail, eccetto purtroppo l’elevato disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e di cui ci scusiamo, confidando in una risoluzione la più rapida possibile”.

Intanto però i disservizi sono continuati anche nella mattina di oggi, 24 gennaio. Un chiaro segnale di come il problema che sta colpendo Virgilio.it e Libero.it sia ancora lontano dall’essere risolto. In sostanza, sono 36 ore che è impossibile accedere alle caselle mail. Il guasto impedisce di utilizzare la posta elettronica di nove milioni di utenti attivi, tra cui numerose piccole aziende e studi professionali che utilizzano i servizi di ItaliaOnLine.

La posta certificata (Pec) di Libero, funziona invece regolarmente.

F. S.