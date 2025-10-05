VIRTUS VERONA-LECCO 2-2: LA DELUSIONE E LE ANALISI DEL POST PARTITA

VERONA – Il Lecco torna da Verona con un solo punto dopo un match dai due volti, e nel post partita a dominare sono il rammarico e la consapevolezza di dover lavorare ancora per crescere. Il tecnico bluceleste Valente ha commentato così a caldo: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, riuscendo a concretizzare le occasioni e andando al riposo col doppio vantaggio. Nella ripresa, però, alcune disattenzioni e la pressione della Virtus ci hanno costretto a subire una rimonta che lascia amarezza”.

Il portiere Jacopo Furlan, protagonista di alcune parate decisive, ha sottolineato l’importanza di restare uniti: “Dopo il 2-1 ci siamo un po’ disuniti e loro hanno preso fiducia. Dobbiamo imparare a gestire meglio questi momenti, ma la squadra ha comunque dimostrato carattere fino all’ultimo secondo”.

Al termine del match, nonostante la delusione, il gruppo bluceleste si è confrontato lungamente negli spogliatoi per analizzare a mente fredda cosa non ha funzionato nella ripresa.

Valente ha insistito sul valore del punto conquistato fuori casa: “Venire a Verona e portare via qualcosa non è mai facile. Bisogna ripartire dall’atteggiamento visto nella prima parte di gara e correggere gli errori”.

I tifosi presenti sugli spalti, nonostante il pareggio, hanno sostenuto la squadra fino al 94’, come sottolineato anche dallo stesso tecnico: “Il loro supporto sarà fondamentale per reagire già dal prossimo turno”. Il Lecco dovrà ora ritrovare solidità e lucidità nei momenti cruciali, ma il confronto franco del post partita sembra la premessa giusta per ripartire.

