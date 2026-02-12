VITA DA VOLONTARIO: “IL SOCCORSO, LA MIA VITA. MA CHIAMATE SOLO SE SERVE”

Sveglia ore 04.30 inizio turno ore 06.30.
Il tempo di parcheggiare l’auto in sede e i colleghi del turno di notte che mi dicono, c’è una uscita. Codice rosso incidente autostrada.
Non sappiamo altro. Il tempo di salire in ambulanza e si va…immediatamente. Non sappiamo cosa ci attende.
Tante le emozioni in gioco, in questa attività le trovi tutte.
Ansia, paura, tensione, gioia, coraggio, dolore, fatica, responsabilità… le devi sapere gestire, devi restare concentrato e lucido. Non c’è altra soluzione.