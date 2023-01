LECCO – Finale non adatto per i deboli di cuore quello che si è visto domenica, al Centro Sportivo del Bione, tra Rugby Lecco e Bergamo, con i blucelesti che conquistano la vittoria grazie alla punizione trasformata da Sala a tempo scaduto, con l’arbitro, infatti, che dopo il calcio fischia la fine.

Come ci si aspettava i bergamaschi si sono dimostrati formazione agguerrita, fisicamente imponente e proprio su queste caratteristiche sono venuti a Lecco per giocare una partita tutta difesa e contropiede. Gli orobici, sempre compatti in difesa, non hanno permesso a Lecco di produrre e sviluppare il suo gioco, a tratti anche molto fallosi, gioco permesso da un arbitro oggi non proprio in giornata, hanno sfruttato dei veloci contropiedi che hanno sorpreso Lecco. Infatti dopo nemmeno un minuto sono andati subito in meta, Lecco subisce il contraccolpo psicologico, perdendo palla a centrocampo e Bergamo va ancora in meta al 7’, a cui si aggiungono le due trasformazioni ed è 14 a 0, per gli ospiti. Lecco si riprende ed al 12’ andando in meta con Robledo, senza successiva trasformazione. Al 14’ azione insista dei Blucelesti con Orlandi vicino alla meta, ma l’arbitro fischia fallo allo stesso per un “in avanti”. La partita si fa confusa, con Lecco che preme in attacco, ma Bergamo chiude bene tutti gli spazi e da quelle non si passa. Si arriva così al 23’ con Alippi che va in meta al termine di un’azione insistita in attacco dei Blucelesti. Anche qui niente trasformazione. Lecco è padrone della mischia e non ne perde una ed è proprio da una di queste fasi che Lecco conquista una punizione che Pellegrino trasforma ed è 13 a 14 per Bergamo. I padroni di casa continuano a premere Bergamo nei propri 22 metri, ma proprio in quella parte di campo i bergamaschi si compattano e fanno trovare un vero e proprio muro invalicabile.

Nel secondo tempo la partita si fa confusa e molto fallosa, con molti scontri al limite. A farne le spese sono il capitano Colombo e Alippi che escono infortunati. Bergamo chiude gli spazi innervosendo i giocatori del Rugby Lecco che non riescono a sfondare. Si arriva cosi nei minuti finali quando i Bluclesti attaccano in massa e bloccano un calcio di rinvio nell’area di meta, sulla palla si avventa un giocatore del Lecco bloccandola, l’ovale arriva ad un altro giocatore cheva in meta, ma l’arbitro annulla perché aveva preso la palla con un piede fuori dal campo.

Sembra tutto finito, il tempo è scaduto, ma il pacchetto offensivo del Lecco ci crede ancora ed a tempo scaduto conquista una punizione. Sulla palla va Sala che, con freddezza glaciale, trasforma per il 16 a 14 e lì finisce la partita, con i giocatori Blucesti che corrono a festeggiare Sala.

RUGBY LECCO – RUGBY BERGAMO 16 – 14

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva, Rossi, Pellegrino, Pandiani, Catania, Colombo T. (C), Valentini, Orlani, Shalby, Vicirca, Robledo. A Disposizione: Molteni, Butskhrikidze, Ziliotto, Cattaneo, Biffi, Castelletti, Malzanni. Allentatore: Damiani, Assistente All. Locatelli G.

MARCATORI: Robledo (m), Alippi (M), Sala (P).

Sostituzioni: Cattaneo per Colombo, Butskhrikidze per Robledo, Malzanni per Alippi, Biffi per Valentini.