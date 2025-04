VITTORIA PER LA SALVEZZA DELLA ROVINATA SUL CAMPO DI BARZANÒ

LECCO – Vittoria molto importante della Rovinata sul campo del Barzanò, una delle dirette concorrenti per la salvezza.

I biancorossi fin dalle prime battute si dimostrano determinati a portare a casa i 3 punti e per lunghi tratti mantengono le redini del gioco, affacciandosi pericolosamente davanti al portiere di casa. Il Barzanò è pericoloso solo in una occasione, su punizione dal limite, parata dall’ottimo Roselli. Al 40’ arriva il vantaggio grazie a Baronchelli, che devia in rete su calcio d’angolo. Sul finale di tempo la Rovinata potrebbe anche raddoppiare con Pasini, che manca l’occasione per portarsi a +2.

Al 10’ della ripresa il Barzanò conquista un calcio di rigore e pareggia; la partita si accende, con le squadre che provano a fare bottino pieno. La squadra di mister Ralli sembra avere qualcosa in più ed essere pericolosa, ma ai brianzoli non mancano le occasioni per segnare. Alla mezz’ora, in contropiede, i brianzoli vanno vicinissimi al gol, ma Roselli salva in uscita; sulla ribattuta altro tiro a colpo sicuro e questa volta è Mangili a salvare miracolosamente. I cambi, in particolare l’ingresso nelle fila biancorosse del giovane Calveri, danno nuova linfa alla manovra della squadra, che si affaccia più volte pericolosamente all’area avversaria. È proprio Calveri che prima colpisce la traversa da posizione quasi impossibile e poi, da calcio d’angolo, mette la palla sulla testa di Mangili che non fallisce e realizza il gol partita.

Nel recupero la Rovinata controlla la gara grazie all’esperienza di Colombo, che con un gran tiro colpisce in pieno il palo, legittimando ancor di più la vittoria biancorossa.

Bravi tutti, anche chi è entrato nella ripresa, ma capitan Mangili e Roselli meritano una menzione speciale.

RedSpo