VITTORIE ED EMOZIONI SOTTO LA PIOGGIA PER LE GIOVANILI DELLA LECCO ALTA

LECCO – Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Lecco Alta, protagonista su più campi e in condizioni anche difficili, come la fitta pioggia che ha accompagnato alcune delle gare. Gli Under 15 hanno dato prova di grande carattere in una sfida avvincente contro il Vercurago. Partiti fortissimo, i verdeblù si sono portati subito sullo 0-2, ma i padroni di casa hanno accorciato nel finale di primo tempo per poi ribaltare il risultato a inizio ripresa, salendo sul 3-2. Nonostante il campo pesante, la Lecco Alta non si è data per vinta e con una reazione determinata ha trovato due reti decisive, conquistando un meritato 3-4 e la prima vittoria in campionato.

Prosegue il periodo positivo dei Pulcini 2015, protagonisti a Valmadrera. Dopo aver vinto la prima frazione sfruttando bene le occasioni create e aver perso la seconda per un episodio sfortunato — entrambe molto equilibrate — i giovani verdeblù hanno preso il largo nel terzo e quarto tempo, imponendosi con autorevolezza e tornando a casa con un successo pienamente meritato.

Derby spettacolare invece per gli Esordienti Misti B contro la Rovinata. La Lecco Alta è partita forte con un bel gol di testa di Luis, ma una disattenzione difensiva nel finale ha riportato il risultato in parità. Nel secondo tempo ci pensa Michele a firmare un bellissimo gol da fuori per l’1-0. La terza frazione si chiude sul 2-2, con reti ancora di Luis e di Davide, autore di un gran colpo di testa su schema da corner, mentre per la Rovinata si distingue la splendida conclusione da fuori di Agnese. Il quarto tempo è un dominio dei padroni di casa: 3-0 grazie a Loris, ad Alae direttamente da calcio d’angolo e a un’altra rete di Michele. Una prova corale che ha esaltato pubblico e squadra.

Un weekend che conferma la crescita di tutto il vivaio verdeblù: impegno, gioco e grande spirito di squadra, anche sotto la pioggia, per una Lecco Alta sempre più protagonista.